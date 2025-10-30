ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

30 ottobre 2025

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, termine di durata semestrale del procedimento e disciplina transitoria; (ii) controversie in materia di servizi di trasporto ed ambito applicativo del tentativo obbligatorio di conciliazione; (iii) controversie relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e del gas, tentativo di conciliazione e giudizio di opposizione a decreto...