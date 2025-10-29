Cartelle per occupazione demaniale: per le Sezioni unite la competenza è del giudice ordinario
Si tratta, infatti, di una controversia che non ha a oggetto un’entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall’utilizzazione di beni pubblici
Non appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie l’opposizione a una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale. Lo precisano le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza n. 28585/25.
La decisione di legittimitàCon l’ordinanza di rimessione, la Corte di giustizia tributaria aveva rilevato che l’oggetto della pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo di un complesso immobiliare facente capo al Demanio dello Stato – Ramo Storico Artistico, non avendo la qualifica di tributo, esulasse dalla sua giurisdizione.
I Supremi giudici hanno dato ragione ai giudici tributari ricordando che si tratta ...