GiurisprudenzaCivile

IL COMMENTO - SEPARAZIONE E DIVORZIO - L'indennità ha natura patrimoniale, entra nell'attivo dell'asse ereditario

di Valeria Cianciolo

N. 42

Guida al Diritto

La questione relativa alla pensione anticipata con il sistema denominato "Quota 100"e il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio è stata esaminata dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 1° settembre 2025 n. 24289

In materia di pensione anticipata con il sistema denominato "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio si configura, come regola generale, con la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, il pagamento di tale indennità viene differito per legge fino al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la disciplina ordinaria. La questione è stata esaminata dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 1° settembre...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il caso all'esame della Suprema corte
  2. Le motivazioni della Suprema corte
  3. L'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898
  4. Il trattamento di fine rapporto, sua liquidazione e l'incentivo all'esito
  5. L'istituto della pensione con "quota 100"

