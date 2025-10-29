IL COMMENTO - SEPARAZIONE E DIVORZIO - L'indennità ha natura patrimoniale, entra nell'attivo dell'asse ereditario

La questione relativa alla pensione anticipata con il sistema denominato "Quota 100"e il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio è stata esaminata dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 1° settembre 2025 n. 24289
EDITORIALE - "Separare per Unire": una riforma da accogliere con assoluto favore
di Carlo Foglieni Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati e con la collaborazione di Elisa Davanzo e Giuseppe Murone
EDITORIALE - Progetto di revisione costituzionale nel solco della tutela dei diritti
di Giorgio Spangher - Professore emerito presso La Sapienza Università di Roma