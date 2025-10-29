Comodato simulato: l’immobile da ristrutturare apre al risarcimento del beneficiario
Infatti chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato
Il Tribunale di Lecce (sezione II, sentenza 13 ottobre 2025, n. 2837), adito in una vicenda nella quale era stato stipulato un contratto di comodato simulato di un immobile, ha sancito che il comodatario ha diritto a essere risarcito per i lavori eseguiti sul bene oggetto del contratto. Venendo al caso concreto il negozio risultava simulato, ciò emergendo dalla circostanza che, a causa delle carenze dell’appartamento, lo stesso non poteva assolvere alla funzione essenziale del contratto di comodato...