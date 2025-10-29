Civile

Comodato simulato: l’immobile da ristrutturare apre al risarcimento del beneficiario

Infatti chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato

di Maurizio De Giorgi

Il Tribunale di Lecce (sezione II, sentenza 13 ottobre 2025, n. 2837), adito in una vicenda nella quale era stato stipulato un contratto di comodato simulato di un immobile, ha sancito che il comodatario ha diritto a essere risarcito per i lavori eseguiti sul bene oggetto del contratto. Venendo al caso concreto il negozio risultava simulato, ciò emergendo dalla circostanza che, a causa delle carenze dell’appartamento, lo stesso non poteva assolvere alla funzione essenziale del contratto di comodato...

Correlati

Sì all’efficacia retroattiva degli accordi siglati tra sanità pubblica e privata - di Alessandro Orlandi
Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile