Avvocati: va scelto il mezzo difensivo più idoneo alla tutela degli interessi del cliente
Il legale è tenuto a operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza
«La diligenza che l’avvocato deve impiegare nell’espletamento del suo mandato implica necessariamente che sappia scegliere il mezzo difensivo più idoneo alla tutela degli interessi del suo cliente». Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 28406/25.
La scelta dell’avvocato
I Supremi giudici hanno chiarito come la scelta di una determinata strategia processuale da parte del professionista...