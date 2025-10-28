Niente presunzione di condominialità se una parte è funzionale a un solo condomino
Queste parte dell’edificio non rappresentano beni che rientrano tra le parti necessarie all’uso comune, di cui all’articolo 1117, n. 1, del codice civile
Precisa la Corte d’Appello di Venezia (sentenza 13 ottobre 2025, n. 2966) come strutture quali travi e pilastri che siano funzionali alla sola unità immobiliare di proprietà di un condomino non costituiscano un bene che rientra tra le parti necessarie all’uso comune, di cui all’articolo 1117, n. 1, del codice civile., non operando perciò per esse la “presunzione” di condominialità ivi disciplinata, in quanto non denotano la sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la materiale...