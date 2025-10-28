Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 13 e il 17 ottobre 2025
Le Corti d’appello si sono pronunciate in materia di lavoro irregolare e contributi previdenziali (Bologna), parti comuni condominiali (Venezia) e accreditamento sanitario e contratti retroattivi (Napoli).
I Tribunali hanno affrontato questioni di comodato e indebito oggettivo (Lecce), responsabilità sanitaria e danno differenziale (Napoli), successioni e qualità di erede (Torre Annunziata), cessione del contratto (Latina), affitto di fondi rustici (Perugia), tirocini formativi (Catania...