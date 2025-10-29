Sì all’efficacia retroattiva degli accordi siglati tra sanità pubblica e privata
La regola vale se le parti di comune accordo ciò hanno inteso fare, poiché nulla vieta che i soggetti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva
La Corte d’Appello di Napoli (sezione V, sentenza 14 ottobre 2025, n. 4942), intervenuta in materia di accreditamento sanitario, si sofferma sulla stipula dei contratti di prestazioni sanitarie conclusi tra aziende sanitarie locali e strutture private (articolo 8-quinquies del Dlgs 502/1992).
Termine al contratto
Affronta così, in punto di diritto, la questione se tale disposizione preveda un divieto di apporre...