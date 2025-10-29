GiurisprudenzaCivile

IL COMMENTO - PROPRIETÀ - Pa obbligata a dare attuazione all'atto giudiziario esecutivo

di Eugenio Sacchettini

N. 42

L'ordinanza 2025 n. 24053 della Terza Sezione ha confermato il risarcimento danni nei confronti del ministero della Giustizia e ha riconosciuto la responsabilità del ministero dell'Interno nella causazione del danno patrimoniale, ma escludeva il danno morale

Non ci son solo i processi-lumaca, anche le esecuzioni divengono quasi impossibili quando si tratta di liberare un immobile occupato sine titulo. L'ordinanza n. 24053 del 2025 verte su una delle tante ipotesi di occupazione abusiva di una ex fabbrica da parte di una trentina di persone, fra le quali anche bambini; la proprietà ha agito in via possessoria, ma la reintegra è stata realizzata dopo oltre tre anni, solo quando ormai tutti gli occupanti se ne sono andati; la Forza pubblica, pur regolarmente...

Argomenti

I punti chiave

  1. Le difficoltà dello sgombero
  2. L'azione risarcitoria della proprietà
  3. L' impostazione personal-solidaristica
  4. È dovere della Pa dare attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari
  5. Considerazioni sulla portata del "decisum"
  6. Nuove procedure in tema di occupazione arbitraria di immobile

