Al debutto il reato di «indebita destinazione» tra peculato per distrazione e abuso d’ufficio

Appena prima che il Parlamento mettesse fine alla lunga agonia dell’abuso d’ufficio, approvando l’articolo 1 del disegno di legge Nordio che ne dispone la secca abrogazione (l’articolo 1 è stato licenziato il 4 luglio, mentre il Ddl è stato approvato in via definitiva la settimana scorsa), nel decreto legge carceri (92/2024, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 luglio e in vigore dal 5) veniva alla luce un nuovo reato contro la pubblica amministrazione, l’indebita destinazione di denaro o cose...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi