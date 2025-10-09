Al tribunale di Napoli nasce “La Stanza di Giulia” per mamme e papà avvocati Nel Palazzo di Giustizia di Napoli inaugurata “La Stanza di Giulia”, area dedicata a mamme e papà avvocati grazie al co-finanziamento di Cassa Forense e Ordine degli Avvocati, in memoria di Giulia Tramontano







