Al tribunale di Napoli nasce “La Stanza di Giulia” per mamme e papà avvocati

Un nuovo spazio dedicato a mamme e papà avvocati. Questo è “La stanza di Giulia”, inaugurata nel palazzo di Giustizia di Napoli. Un ambiente accogliente pensato per offrire ai professionisti del diritto un luogo attrezzato dove poter accogliere i propri figli rispondendo alle esigenze quotidiane degli avvocati impegnati nelle aule giudiziarie. Un’iniziativa, realizzata grazie al co-finanziamento di Cassa Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, che segna un passo concreto verso una maggiore...