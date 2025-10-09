Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito Lupin nell’acquisizione di VISUfarma da GHO Capital, assistita da Gilberti Triscornia e Associati e Slaughter and May

Montgomery, Santoro, Santagada, D’Amora

Lo studio legale internazionale Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito Nanomi B.V., filiale olandese di Lupin Limited (Lupin), nell’operazione di acquisizione di VISUfarma B.V. (VISUfarma), portfolio company di GHO Capital Partners LLP (GHO), investitore globale specializzato nel settore sanitario. GHO Capital Partners LLP (GHO). GHO Capital Partners LLP (GHO) è stata assistita da Gilberti Triscornia e Associati e Slaughter and May.

L’acquisizione di VISUfarma, azienda attiva nel campo dell’oftalmologia, è in linea con la strategia di Lupin di espandere la propria attività e presenza in Europa e di espandere la propria rete commerciale a livello globale. L’operazione consentirà a Lupin di accedere ed espandersi nel mercato dell’oftalmologia con una presenza diretta e con ulteriore diversificazione delle proprie attività nei principali paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

Lupin, azienda farmaceutica multinazionale con sede a Mumbai, sviluppa e commercializza un’ampia gamma di formulazioni a marchio e generici, prodotti biotecnologici e principi attivi farmaceutici in numerosi mercati, tra cui Stati Uniti, India, Sudafrica, nonché nell’area Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente ed Europa.

Il team legale interno di Lupin che ha seguito l’operazione è stato guidato da Thomas Ghignone, Senior Vice President e Legal Counsel, e Ilana Pearl, Executive Director e Legal Counsel.

Il team internazionale e cross-practice di Herbert Smith Freehills Kramer è stato guidato da Alan Montgomery (in foto), partner Corporate della sede di Londra, con il supporto di un team di professionisti specializzati in Employment, Intellectual Property, Tax, Data Protection, Insurance, Real Estate, Finance e Regulatory delle sedi di Milano, Francoforte, Madrid e Parigi, guidati da Augusto Santoro (in foto), Laura Orlando, Christian Johnen, Guillermo Uriarte e Cyril Boulignat. Il team italiano era composto da Augusto Santoro, partner, Bernadetta Troisi, of counsel, Guglielmo Ferrari, senior associate, per gli aspetti di Corporate M&A. Giulia Maienza, senior associate, ha coordinato il team IP a livello internazionale, con Annamaria Algieri e Alfonso Campanella, associate. Gli aspetti di regolamentazione farmaceutica sono stati seguiti da Laura Orlando, managing partner e Martina Maffei, senior associate.

QLT Law & Tax, con un team guidato da Francesco D’Amora (in foto), partner, con Federica Giannetti, senior associate e Domiziana D’Eugenio, junior associate, ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto del lavoro italiano.

Gilberti Triscornia e Associati ha assisto GHO Capital Partners LLP (GHO) e Visufarma con riferimento agli aspetti di diritto italiano dell’operazione, con un team guidato dal partner Giulio Santagada (in foto) e coadiuvato dal senior associate Luigi Copetti e dal junior associate Alessandro Croce. Il coordinamento dell’operazione e gli aspetti di diritto inglese sono stati poi curati dallo studio Slaughter and May con un team multi-practice che ha visto il coinvolgimento del dipartimento Private Equity and Corporate, con i partner Harry Bacon e Claire Jackson, coadiuvati dagli associate Jack Hull, Nida Naqvi e Lisa McKeown, e del dipartimento Tax, con il partner Charles Osborne e l’associate Amy Motherwell.