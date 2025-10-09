Corum consolida la propria presenza a Torino acquistando il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto: gli studi legali coinvolti

Olaf Schmidt, Francesco Sanna

Sulla scia dell’acquisto dell’hotel NH Lingotto del 2023, Corum Eurion ha acquistato da Lingotto Hotels il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, tramite un’operazione di sale and lease back.

Nell’operazione Corum è stata assistita dallo studio legale internazionale DLA Piper, con un team guidato dal Partner Olaf Schmidt (in foto a sinistra) e composto dagli avvocati Lucia Verdacchi e Paolo Renzetti per gli aspetti real estate, dalla Partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Sabrina Calatroni per gli aspetti amministrativi e dalla Partner Carlotta Benigni per gli aspetti fiscali.

IPI S.p.A., per il tramite di Lingotto Hotels S.r.l., è stata assistita dal team Real Estate di K&L Gates, guidato dai Partner Francesco Sanna (in foto a destra) e Anna Amprimo, coadiuvati dagli associate Elisa Tambè e Fabio Zanor.