PwC TLS e Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners Tax & Legal nella cessione del 70% di Europence a Rovetta

Marco Messina, Stefano Cancarini, Omar Chiari, Manuel Pedrali

PwC TLS ha assistito Brimmo S.r.l. nella cessione del 70% delle quote di Europence S.r.l., società attiva nel commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di articoli da regalo e promozionali in genere, a favore di Rovetta S.r.l., società leader da oltre 20 anni nel settore dell’abbigliamento da lavoro, antinfortunistica e promozionale.

PwC TLS ha assistito Brimmo S.r.l. in tutti gli aspetti negoziali e fiscali con un team composto dal director Marco Messina (nella foto), dal senior associate Francesco Pilato e dall’associate Camilla Capuano e coordinato dal partner Fabrizio Acerbis.

PwC TLS ha altresì assistito Brimmo S.r.l. per gli aspetti contrattuali e societari, in tutte le fasi dell’operazione, sino alla conclusione degli accordi necessari al perfezionamento della stessa, con un team coordinato dal partner Avv. Stefano Cancarini (nella foto), e composto dalla senior manager Avv. Laura Colombo e dal manager Avv. Dario Cefarelli.

Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners Tax & Legal ha assistito l’acquirente in tutte le fasi dell’operazione, curando anche gli aspetti di due diligence finanziaria, fiscale, contabile, business, legale e giuslavoristica con un team coordinato dal partner Manuel Pedrali (nella foto) e dall’associate Gladys Rey per gli aspetti negoziali, strategici e fiscali e con un team coordinato dal partner Avv. Omar Chiari (nella foto) e dalla senior associate Avv. Valentina Locatelli per gli aspetti legali, contrattuali e societari.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Armando Santus di Bergamo.