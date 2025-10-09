Simmons & Simmons e Clifford Chance nell’offerta da 174 milioni di Citi

Leocani, Foti

Simmons & Simmons ha assistito l’emittente Citigroup in una offerta al pubblico retail in Italia di notes per un ammontare pari a 174 milioni di Euro.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani e ha incluso la supervising associate Ilaria Barone e l’associate Anna Frighetto, oltre al partner Marco Palanca e al supervising associate Luca Bocchetti per gli aspetti di diritto tributario.

Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo in qualità di direttore del consorzio e distributore nel contesto dell’offerta al pubblico delle notes, con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior associate Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.