AMTF Avvocati: Matteo Licini nuovo partner

AMTF Avvocati rafforza le proprie competenze nel contenzioso con l’ingresso di Matteo Licini in qualità di partner e co-responsabile del dipartimento Litigation dello studio.

Matteo Licini ha maturato una vasta esperienza nel contenzioso commerciale, assicurativo e finanziario e ha rappresentato diversi clienti in alcuni dei più importanti procedimenti di class action avviati dinanzi ai tribunali italiani in relazione a controversie finanziarie e commerciali e anche in relazione a questioni di pratiche...