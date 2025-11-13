BonelliErede con illimity Bank nella cessione a Banca Sella Holding della partecipazione detenuta in Hype

Giuseppe Rumi

illimity Bank, assistita da BonelliErede, ha reso noto che è stata accettata l’offerta di Banca Sella Holding per l’acquisizione del 50% del capitale detenuto da illimity nell’istituto di moneta elettronica Hype.

L’offerta, che ha un corrispettivo economico pari a 85 milioni di euro ed è attualmente soggetta all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari di rito, è conforme alla procedura prevista dai patti parasociali sottoscritti tra illimity Bank e Banca Sella Holding nel giugno 2023.

BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato da Giuseppe Rumi, leader del Focus Team Banche, Maria Cristina Storchi, Michele Cisolla e Lorenzo Di Meo.