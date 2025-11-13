ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezione Sardegna, presenta il convegno dal titolo

“DIRITTO TRIBUTARIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

Consulta il programma

Durante l’evento si indagheranno le relazioni esistenti tra Diritto Tributario e intelligenza artificiale. Partendo dal tema del costo economico riferibile alle leggi oscure, si passerà al rapporto tra certezza del diritto e prevedibilità del giudizio sul fatto, valutando opportunità e rischi dell’uso dell’intelligenza artificiale nel giudizio tributario. Esamineremo quindi l’intelligenza artificiale in relazione alle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e dell’accertamento tributario, con particolare riferimento ai profili critici e alle riflessioni sull’assenza di tutela del contribuente. Si discuterà poi delle Linee Guida del CSM sull’uso dell’IA, dei dati, degli algoritmi e della prevalenza umana nel diritto tributario. Il convegno si concluderà con un focus sull’Intelligenza artificiale nel diritto tributario e sulla giustizia predittiva.

Il convegno avrà luogo il prossimo 20 novembre dalle 14,30 alle 19,00 a Cagliari, presso la Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta n. 2. L’evento è in corso di accreditamento per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati. È inoltre possibile seguire la diretta streaming dell’evento, senza tuttavia maturare crediti formativi CLICCANDO QUI.

Per maggiori informazioni, inviare una mail a mcaria@studiocaria.com

Media Partner il Sole 24 ORE