CMS al fianco di Eni S.p.A. nella joint venture con PETRONAS relativa ai giacimenti di petrolio e gas naturale in Indonesia e Malesia

Massimo Trentino e Valerio Giuseppe Daniele

CMS ha assistito Eni S.p.A. nella nuova joint venture con Petronas relativa a 14 giacimenti di petrolio e gas naturale in Indonesia e Malesia. La joint venture combinerà le attività dei due colossi del settore petrolifero nei paesi di riferimento per circa 3 miliardi di barili equivalenti di petrolio (BEP), con un potenziale esplorativo aggiuntivo di circa 10 miliardi di BEP.

Il team di CMS è stato guidato dal Partner Tom Mallalieu e composto da Ziggy Gray, Beth Wheat, Charlie Denham, Sam White, Sophie Clayton, Stewart Watt, Jamie-Jean Hunter, Phil Reid, Jason Todd, Rebecca Stewart, Johanna Dodgson e Nicola Curry dell’ufficio di Londra, con la partecipazione del Partner Massimo Trentino e del Senior Associate Valerio Giuseppe Daniele della sede italiana dello studio.

Assegaf Hamzah & Partners e Skrine hanno agito in qualità di local counsels rispettivamente per Indonesia e Malesia.

L’operazione è stata curata internamente da Federica Andreoni, Caterina Quaranta e Marta Landriscina del dipartimento legale di Eni S.p.A.