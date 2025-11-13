PedersoliGattai con Fondo Italiano d’Investimento nell’acquisizione di NPO Torino
PedersoliGattai ha assistito Fondo Italiano d’Investimento SGR
PedersoliGattai ha assistito Fondo Italiano d’Investimento SGR, quale società di gestione del “Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II – FICC II”, nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 70% di NPO Torino - una delle realtà italiane più affermate nel settore dell’integrazione IT, facente parte del gruppo giapponese quotato Ricoh - e delle sue società controllate e collegate, mentre il residuo 30% sarà detenuto dagli attuali manager Massimo Altamore, Romualdo Delmirani e Piergianni Ferraris.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro gennaio 2026 ed è subordinato alle usuali condizioni legate ai requisiti di legge.
Il team di PedersoliGattai è stato guidato dalla counsel Silvia Rometti, coadiuvata dal partner Enrico Vaccaro (entrambi in foto), e composto dagli associate Leonardo Panerai, Francesca Lacava e Maria Chiara Garri per gli aspetti contrattuali; dalla partner Consuelo Citterio e dall’associate Francesca Mussetti per gli aspetti finanziari; dalla senior counsel Fabiana Campopiano e dalla senior associate Valentina di Marco per gli aspetti golden power e antitrust.
I manager sono stati assistiti dallo Studio Pavia e Ansaldo con un team composto dal Partner Carlo Emanuele Rossi (in foto) e dal senior associate Pietro Miazzi per gli aspetti contrattuali e dal partner Francesco Vitella per gli aspetti di diritto del lavoro.
Ricoh Italia è stata supportata dallo Studio Gitti & Partners con un team composto dal partner Flavio Monfrini (in foto) e dall’associate Leonardo Maria Moscati, unitamente a Filippo Marotta, Legal Manager di Ricoh Italia.