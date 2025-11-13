PedersoliGattai con Fondo Italiano d’Investimento nell’acquisizione di NPO Torino

Vaccaro, Rometti, Monfrini, Rossi

PedersoliGattai ha assistito Fondo Italiano d’Investimento SGR, quale società di gestione del “Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II – FICC II”, nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 70% di NPO Torino - una delle realtà italiane più affermate nel settore dell’integrazione IT, facente parte del gruppo giapponese quotato Ricoh - e delle sue società controllate e collegate, mentre il residuo 30% sarà detenuto dagli attuali manager Massimo Altamore, Romualdo Delmirani e Piergianni Ferraris.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro gennaio 2026 ed è subordinato alle usuali condizioni legate ai requisiti di legge.

Il team di PedersoliGattai è stato guidato dalla counsel Silvia Rometti, coadiuvata dal partner Enrico Vaccaro (entrambi in foto), e composto dagli associate Leonardo Panerai, Francesca Lacava e Maria Chiara Garri per gli aspetti contrattuali; dalla partner Consuelo Citterio e dall’associate Francesca Mussetti per gli aspetti finanziari; dalla senior counsel Fabiana Campopiano e dalla senior associate Valentina di Marco per gli aspetti golden power e antitrust.

I manager sono stati assistiti dallo Studio Pavia e Ansaldo con un team composto dal Partner Carlo Emanuele Rossi (in foto) e dal senior associate Pietro Miazzi per gli aspetti contrattuali e dal partner Francesco Vitella per gli aspetti di diritto del lavoro.

Ricoh Italia è stata supportata dallo Studio Gitti & Partners con un team composto dal partner Flavio Monfrini (in foto) e dall’associate Leonardo Maria Moscati, unitamente a Filippo Marotta, Legal Manager di Ricoh Italia.