Anatocismo bancario e capitalizzazione degli interessi

Interessi - Anatocismo - Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Contratti precedenti - Modifica pattizia ex art. 7 c. 3 Del. CICR - Necessità

Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della ...

