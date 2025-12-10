Civile

Antiriciclaggio: verifica semplificata se non sussistono elementi schiaccianti sul cliente

In questo caso non è previsto l’obbligo di acquisire specifiche e dettagliate informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente

di Alessandro Orlandi

La Corte d’Appello di Roma (sezione I, sentenza 26 novembre 2025 n. 7051) è chiamata a pronunciarsi sugli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio, previsti e disciplinati dal Dlgs n. 231/2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La normativa in materia

In estrema sintesi, la normativa prevede in capo ai soggetti obbligati l’obbligo di effettuare la valutazione...

