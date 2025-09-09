Antonio Cocco nuovo Equity Partner di Bip Law and Tax nella sede di Roma

Antonio Cocco

Fa il suo ingresso nella sede di Roma di BIP Law and Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP e guidato dalla Managing Partner Stefania Radoccia, il nuovo equity partner Antonio Cocco, con un nutrito team di elevate professionalità.

Cocco è commercialista e revisore, esperto di accounting, reporting, compliance oltre che di risk management. In precedenza, è stato partner di EY, dove ha guidato il settore Government, Public & Infrastructure per il mercato italiano e della sub Area Europea Med definendone le strategie di sviluppo. In tale ambito, ha avuto la responsabilità, supportandone la crescita di quote di mercato, la tipologia di clienti e la qualità dei progetti.

Cocco, inoltre, ha maturato esperienza in progetti di trasformazione digitale, sostenibilità e pianificazione strategica a favore di Amministrazioni Centrali e Locali, Enti di rilevanza Nazionale ed Enti strumentali, coordinando team multidisciplinari in progetti consulenziali di grandi dimensioni in materia di implementazione della Governance e dei sistemi di Risk Management, Sistemi di Reporting Finanziario e di Accounting.