Nuovo Direttore Generale per Gianni & Origoni: arriva Alessandro Di Fusco

Alessandro Di Fusco

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia la nomina di Alessandro Di Fusco a nuovo Direttore Generale. Di Fusco ha maturato un’esperienza ventennale nei servizi professionali e in particolare nel settore degli studi legali, ricoprendo posizioni apicali in contesti strutturati e internazionali.

Dopo un solido percorso nella consulenza strategica (Accenture, Arthur D. Little, The Boston Consulting Group), Di Fusco è stato per otto anni in BonelliErede coordinando le attività di sviluppo internazionale, in Europa, Africa e Medio Oriente. Dal 2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di LCA Studio Legale, coordinando i servizi di staff e supportando il Managing Partner e il comitato gestore nella gestione operativa dello studio e nei progetti strategici di sviluppo.

Di Fusco riporterà al Comitato di Gestione dello Studio e sarà basato presso la sede di Roma. Subentra nel ruolo ad Alessandra Frattini.

“Diamo il benvenuto ad Alessandro: la sua conoscenza del settore e il suo approccio analitico unito a una spiccata sensibilità per le dinamiche organizzative contribuiranno a rafforzare la struttura manageriale e avranno un ruolo centrale nel supportare il piano strategico del nostro Studio”, hanno dichiarato Giuseppe De Simone e Giuseppe Velluto, Co-Managing Partners di Gianni & Origoni. “A nome di tutto lo Studio desideriamo esprimere la nostra riconoscenza ad Alessandra Frattini, ringraziandola per la dedizione e l’impegno profusi nello sviluppo e consolidamento dello Studio, sin dalla sua fondazione. In questi oltre trentacinque anni di cambiamenti e nuove sfide, il contributo di Alessandra è stato determinante.”

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Gianni & Origoni, un punto di riferimento nel panorama legale, che si contraddistingue per la visione e la qualità delle sue persone. Porterò la mia esperienza per contribuire all’evoluzione organizzativa dello Studio, oltreché al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita e alla realizzazione dei nuovi progetti di sviluppo”, ha commentato Alessandro Di Fusco.