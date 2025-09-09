Paroli Fossa e Associati Studio Legale e Tributario si rafforza con l’ingresso di Patrizio Braccioni

Patrizio Braccioni

Paroli Fossa e Associati Studio Legale e Tributario comunica l’ingresso di Patrizio Braccioni in qualità di of Counsel.

Lo Studio si rafforza così nell’offerta di consulenza tributaria, in particolare integrando le competenze per l’assistenza all’accesso al regime della Cooperative Compliance e, più in generale, delle attività preliminari relative alla gestione aziendale dei rischi fiscali, quali la predisposizione del Tax Control Framework, area nella quale l’avv. Braccioni vanta da tempo riconosciute capacità che lo collocano tra i primi esperti e studiosi della materia. Autore di numerosi articoli su riviste italiane e internazionali, è infatti spesso relatore in convegni e conferenze su temi di fiscalità d’impresa, governance fiscale e compliance regolatoria.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, Patrizio Braccioni ha maturato un’esperienza trentennale in ruoli di vertice di noti gruppi industriali e bancari, quali Pirelli e UniCredit, alla guida dei rispettivi Tax Departments. Dal 2006 al 2010 ha inoltre ricoperto la carica di Presidente della Commissione Tecnica Tributaria di ABI.

Dopo un’esperienza come partner dello studio italiano di una nota insegna legale americana, nel 2021 si è unito come Of Counsel al primario studio legale Annunziata&Conso e Refink, dove ha proseguito il suo percorso professionale incentrato prevalentemente sulla compliance fiscale degli intermediari finanziari.

“Siamo onorati ed orgogliosi di poter accogliere Patrizio anche nel nostro team”, commentano i name partner dello Studio: “la vasta esperienza anche in ambito bancario e finanziario, ed il primario profilo riconosciuto anche a livello internazionale, rappresentano un importante valore aggiunto per la nostra crescita, consentendoci di offrire anche un servizio integrato che vada incontro alle esigenze aziendali sempre più multidisciplinari nei Gruppi che assistiamo. Grazie all’arrivo di Patrizio si creano inoltre i presupposti per nuove alleanze strategiche.”

Con l’ingresso di Patrizio Braccioni, Paroli Fossa e Associati consolida ulteriormente il posizionamento nel panorama degli studi legali e tributari italiani, anche in vista di possibili partnership volte all’offerta di servizi integrati di compliance fiscale, necessitati dalla graduale maggior diffusione della Cooperative Compliance.