Lipani Legal&Tax: entra Rino Caiazzo con un team di professionisti

Damiano Lipani, Rino Caiazzo

Prosegue il percorso di crescita di Lipani Legal&Tax, con l’ingresso dell’Avvocato Rino Caiazzo, in qualità di senior partner, affiancato da un team composto da professionisti tutti specializzati in diritto della concorrenza, dell’energia e delle telecomunicazioni, aree di crescente rilevanza nel contesto normativo ed economico italiano ed europeo.

Si tratta degli associate Francesca Costantini, Enrico Di Tomaso, Francesco Savo Amodio e Gennaro Illiano, provenienti dallo studio Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati. L’ingresso del team guidato da Caiazzo rappresenta un’importante operazione strategica, che rafforza la practice dello Studio nei settori regolamentati e nel diritto antitrust, valorizzando l’approccio integrato che da sempre ne contraddistingue l’attività e consolidandone ulteriormente la presenza nel mercato legale italiano.

Con oltre trent’anni di esperienza, Rino Caiazzo è considerato uno dei maggiori esperti italiani nel diritto della concorrenza, societario, nelle operazioni straordinarie (M&A) e in ambito contenzioso e arbitrale. Ha assistito primarie realtà industriali italiane e multinazionali, in particolare nei settori delle comunicazioni elettroniche e dell’energia, caratterizzati da un’elevata complessità normativa. Accanto all’attività professionale, Caiazzo vanta un solido impegno accademico, come professore a contratto di Diritto della Concorrenza presso l’Università Roma Tre, e docente nei Master in Concorrenza e Regolazione dei Mercati dell’Università di Tor Vergata e in Global Regulation of Markets dell’Università La Sapienza di Roma.

“L’ingresso di Rino Caiazzo e del suo team segna un passo significativo per il nostro Studio. La nostra conoscenza e collaborazione da oltre 10 anni, la sua lunga esperienza e la riconosciuta competenza nei settori regolati e nel diritto della concorrenza costituiscono un valore aggiunto strategico, che rafforza la nostra capacità di assistere clienti con esigenze complesse, in un contesto sempre più internazionale e competitivo” dichiara Damiano Lipani, founder e managing partner di Lipani Legal&Tax.

“Far parte di Lipani Legal&Tax rappresenta per me e per il mio team un’opportunità stimolante in una realtà dinamica e in forte crescita” commenta Rino Caiazzo. “Condividiamo una visione comune della professione, basata su specializzazione, rigore e centralità del cliente. Sono convinto che, insieme, potremo sviluppare sinergie significative e contribuire in modo concreto al consolidamento dello Studio nei settori strategici del diritto dell’economia”.

Con questi nuovi arrivi, il numero dei professionisti di Lipani Legal&Tax sale a 36, confermando la strategia dello Studio di puntare su un modello di crescita progressivo fondato su qualità, competenza e specializzazione.