A&O Shearman, BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nell’acquisizione di Digital Value da parte di One Equity Partners

Daniele Gambirasio, Paolo Nastasi, Stefano Valerio

One Equity Partners (“OEP”), fondo di private equity specializzato nel middle market, ha annunciato di aver sottoscritto con DV Holding S.p.A. (“DV Holding”) un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Digital Value S.p.A. (“Digital Value”), società quotata sul mercato Euronext Milan tra i principali operatori in Italia nel settore delle soluzioni e dei servizi IT.

Con sede a Roma, Digital Value è nata nel 2018 dalla fusione tra Italware e ITD Solutions. La Società fornisce soluzioni innovative basate su Big Data, Intelligenza Artificiale e cloud computing, infrastrutture per la gestione dei dati e servizi per la digitalizzazione degli ambienti di lavoro, operando in partnership con fornitori di tecnologia di primo piano per erogare tali soluzioni. La Società impiega 680 dipendenti e ha altre tre sedi nelle città di Milano, Prato e Firenze.

Il completamento dell’operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive, incluse le consuete condizioni sospensive regolamentari.

A&O Shearman e BonelliErede hanno agito nel contesto dell’acquisizione assistendo, rispettivamente, l’acquirente, OEP, e i venditori, DV Holding, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha affiancato Digital Value.

A&O Shearman ha prestato assistenza con un team guidato dal partner Paolo Nastasi e composto dal partner Emanuele Trucco, dai senior associate Davide Biasotti e Greta Dell’Anna, e dalle trainee Chiara Basile Baldassarre, Vittoria Gabriella Blengio e Giorgia Lanzarotti per gli aspetti corporate. Il team ha incluso il partner Emilio De Giorgi che, insieme all’associate Arianna Fletcher e alla trainee Gloria Pizzoccheri, ha curato gli aspetti relativi a merger control e golden power; la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di proprietà intellettuale; la senior associate Roberta Errico, l’associate Francesco Pio Falcone e la trainee Mariachiara Costantini per i profili regolamentari; il partner Livio Bossotto, il senior associate Claudio Chiarella, gli associate Paolo Astarita, Francesca Corbinelli e Chiara Magliulo e la trainee Mariachiara Quintiliani per quelli giuslavoristici e di data privacy; la senior associate Martina Gullino e la trainee Anna Zanolli gli aspetti finance; l’associate Daniela Martini i profili compliance.

Il team di One Equity Partners è stato guidato da Vittorio Palladino, principal, e composto da Andrew Dunn, partner, Tim Borneck, vice president e Jan Aalrust, associate.

Il team di BonelliErede è stato guidato da Daniele Gambirasio, con Giuseppe Rumi, Emanuela Da Rin, Francesca Peruzzi e Riccardo Filetto.

Lo Studio Coppi, con le partner Francesca Coppi e Benedetta Ambrosio, ha agito al fianco di DV Holding per i profili 231.

Hanno inoltre agito per la società lo Studio Fiori, con il fondatore prof. Giovanni Fiori, e D.G.P.A. & Co., che ha assistito DV Holding in qualità di financial advisor esclusivo con un team guidato dai partner Luciano Avanzini, Stefano Balbinot e Maurizio Dallocchio.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito con un team guidato dal managing partner Stefano Valerio coadiuvato dagli equity partner Anton Carlo Frau e Rossella Pappagallo, dalla partner Vanessa Sobrero, dal counsel Maximiliano Papini e dall’associate Alessandra Leoni.

Digital Value è stata assistita per i profili di diritto penale anche dagli avvocati Francesco Centonze e Matteo Bozzone dello Studio Legale Centonze e dall’avvocato Giacomo Satta dello Studio Satta.