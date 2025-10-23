Gli studi nell’investimento di Oakley Capital in Onhc
Oakley Capital Fund V, fondo gestito da Oakley Capital, uno dei principali fondi di private equity attivo nel segmento mid-market a livello paneuropeo, ha investito in ON Health Care S.p.A., azienda attiva nei servizi assicurativi sanitari in Italia, acquisendone la maggioranza.
L’investimento è stato realizzato attraverso la piattaforma di servizi assicurativi di Oakley, Tiger HoldCo, lanciata lo scorso settembre, per cui si tratta della prima acquisizione.
Il fondatore e CEO Filippo Ceppellini, il quale, con il suo management, continuerà a guidare l’azienda, ha re-investito in ON assieme ad Oakley.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Oakley Capital con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia con la partner Silvia Palazzetti, il senior associate Daniele Bartoli e la junior associate Costanza Ettorre. I profili di compliance assicurativa sono stati seguiti dal partner Alessandro Cipriani con la senior associate Ilaria Cera.
Per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione, Oakley Capital è stata assistita da PedersoliGattai con un team coordinato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Piero Piccolo e Giuseppina Manusia.
Nunziante Magrone ha assistito ON e Filippo Ceppellini con gli equity partner Ruben Pescara e Gianmarco Mileni insieme al counsel Federico Gioffré. I profili amministrativi sono stati seguiti dall’equity partner Simone Gambuto, mentre si è occupato degli aspetti labor l’equity partner Giuseppe Cucurachi.
Infine, Marco Rigamonti dello Studio Rigamonti ha curato gli aspetti fiscali per ON e Filippo Ceppellini, mentre Federica Rambaldi di RBT Legal ha assistito ON per gli aspetti di compliance assicurativa.
Hogan Lovells ha assistito i finanziatori con un team guidato dal partner Iacopo Canino, coadiuvato dall’associate Sara Muscioni.