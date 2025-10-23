Studio Rock al fianco di Bianca Passera nell’acquisizione di Grandi Giardini Italiani, Great Gardens of the world e le altre aziende del network
Studio Rock, firm specializzata nell’ambito della consulenza fiscale e societaria, ha assistito Bianca Passera, imprenditrice nel settore dell’ospitalità e Presidente del Gruppo LarioHotel, nell’operazione di acquisizione della società Grandi Giardini Italiani, intestataria dei marchi Great Gardens of The World oltre che, Gardens of Switzerland, Como The Electric Lake e The Great Green.
Studio Rock, con questa operazione, conferma il proprio impegno nell’affiancare i propri clienti non solo in operazioni di rilievo economico, ma anche in progetti dall’alto valore morale, sociale e culturale, che contribuiscono alla tutela e alla promozione del patrimonio italiano.
«Siamo orgogliosi di aver contribuito a un’operazione che unisce impresa e cultura, generando valore per la comunità», ha dichiarato Paola Favati, equity partner di Studio Rock.
Studio Rock, con un team guidato dall’equity partner Paola Favati, ha curato tutti gli aspetti fiscali e societari, mentre gli aspetti legali sono stati curati dall’avvocato Alfredo Trotta, Founder di TR-Lex.
I due Studi hanno curato ogni fase dell’operazione, dalla due diligence legale e fiscale alla strutturazione dell’acquisizione, fino alla redazione e negoziazione dei contratti e alla definizione degli aspetti societari e regolamentari connessi al trasferimento dei marchi e delle attività.
Con questa operazione, Bianca Passera punta a rafforzare le sinergie derivanti dalla rete di eccellenze, promuovere l’internazionalizzazione per valorizzare il patrimonio culturale e botanico italiano, oltre a sviluppare nuovi progetti, con particolare attenzione sulle politiche di sostenibilità verso ambiente, persone e territorio.