Legance e Clifford Chance con Leonardo nella sottoscrizione di una nuova linea di credito ESG-Linked

Andrea Giannelli, Antonio Siciliano

Gli studi legali Legance e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Leonardo S.p.A. e Unicredit S.p.A. in qualità di Documentation Agent, BNP Paribas e Crédit Agricole Corporate And Investment Bank in qualità di Sustainability Coordinators e Intesa Sanpaolo in qualità di Facility Agent, nonché gli altri istituti finanziari, nel contesto di una nuova linea di credito revolving qualificata come “sustainability-linked”, di importo complessivo pari a 1.8 miliardi di euro.

La nuova linea di credito sostituisce la ESG-linked Revolving Credit Facility esistente, estendendo la durata fino al 2030.

Legance ha agito con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal partner Antonio Siciliano, composto anche dai senior associate Paolo Bossini e Andrea Canata e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Stefano Pesiri.

Per Leonardo l’operazione è stata seguita internamente dal General Counsel Avv. Federico Bonaiuto unitamente all’Avv. Flavia Nigro, responsabile Corporate, Finance & IPR Legal, con il supporto dell’Avv. Cristina Somai e del Dott. Piero Di Fusco.

Clifford Chance ha assistito le ventisei (26) banche coinvolte con un team guidato dal counsel Filippo Tassoni (in foto), coadiuvato dal senior associate Giuseppe Chiaula (in foto), dall’associate Gabriele Costanzo Piccinino e dal trainee Elia Brustia, nonché, per gli aspetti fiscali relativi al contratto di finanziamento, con un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Mario Martignago.