Herbert Smith Freehills Kramer e DLA Piper nel project financing del primo impianto agrivoltaico avanzato con BESS integrato

Egidi, Ragnoni

Lo studio legale internazionale Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito UniCredit (Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Sustainability Coordinator e Banca Hedging), Banca Monte dei Paschi di Siena (Mandated Lead Arranger, Original Lender e Banca Hedging), BPER (Agent, Original Lender, Mandated Lead Arranger, Sustainability Coordinator, Banca Hedging e Account Bank), Banco di Sardegna (Mandated Lead Arranger e Original Lender) e Banca Ifigest (Mandated Lead Arranger, Original Lender e Account Bank), nell’operazione di finanziamento (valore di oltre Eur 46 milioni) a favore di un veicolo societario controllato dal Gruppo Futura, assistita da DLA Piper, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, di potenza complessiva di circa 45MW, combinato con un impianto di accumulo di energia della potenza di circa 20MW. Il finanziamento è certificato green ai sensi dei “Green Loan Principles”.

Il team di Herbert Smith Freehills Kramer guidato dal partner Simone Egidi (in foto) e composto dalla partner Francesca Morra, dai senior associate Chiara Miccolis, Alessandra Iandoli e Alessandro Rendina, dagli associate Giacomo Bedeschi e Pietro Guida e da Kevin Aldeghi, oltre alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria ed alla due diligence legale, si è occupato della strutturazione e redazione dei contratti di progetto, inclusi gli accordi con le imprese agricole, e della assistenza regolamentare.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il gruppo Futura con un team coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli (in foto), coadiuvato dall’avvocato Gianfranco Giorgio e da Angela Angiò, in relazione alla documentazione finanziaria, nonché dalla partner Germana Cassar e dall’avvocato Ludovica Gennaro per gli aspetti relativi ai permessi ed incentivi.

Per il gruppo Futura, Francis Ravano ha seguito tutti gli aspetti relativi al finanziamento nelle varie fasi (origination, strutturazione ed execution).

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dai notai Giovannella Condò (co-founder) e Stefania Anzelini di Milano Notai.

Futura è attiva dal 2019 nella filiera dello sviluppo di impianti alimentati con diverse fonti FER, ed in ambito agricolo. Oggi gli impianti fotovoltaici autorizzati - in esercizio o in avanzata fase costruttiva - da parte del gruppo Futura raggiungono circa 115MWp e una potenza di accumulo di 48MWh.