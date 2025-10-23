Belluzzo International Partner, con il partner Rodolfo Gherardo La Rosa, advisor di Davis & Morgan nell’emissione di un prestito

Rodolfo Gherardo La Rosa

Lo Studio Belluzzo International Partners, con un team coordinato dal Partner Rodolfo Gherardo La Rosa, ha assistito Davis & Morgan S.p.A. in tutti gli aspetti contrattuali e regolamentari relativi all’emissione di un bond da 15 milioni di euro destinato a investitori istituzionali e all’ammissione alla negoziazione su Euronext Access Milan.

Davis & Morgan S.p.A., intermediario finanziario indipendente specializzato nell’acquisto e nella gestione di selezionati crediti deteriorati, ha emesso un prestito obbligazionario, per un importo nominale complessivo massimo fino ad Euro 15.000.000, denominato “Davis & Morgan Euro 15.000.000 Tasso Fisso Step Up 12% - 14%. Scadenza Luglio 2029” che l’8 ottobre 2025 è stato ammesso a negoziazione sul segmento professionale di Euronext Access Milan.