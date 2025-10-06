A&O Shearman e Linklaters nel bond da 500 milioni di euro di TIM

Cristiano Tommasi, Alessandra Pala, Linda Taylor

Tim S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a 5 anni (30 settembre 2030), destinato a investitori istituzionali. Nell’operazione, Linklaters ha assistito l’emittente, TIM S.p.A., e A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,625% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 10 miliardi di euro. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e su Borsa Italiana.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Eugenio Sabino e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

Linklaters ha agito con un team guidato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor, coadiuvati dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dall’associate Leonardo Agostini. I profili fiscali sono stati seguiti da un team composto dal counsel Fabio Balza e dai managing associate Eugenia Severino e Luigi Spinello.