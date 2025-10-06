L&B Partners Avvocati Associati continua a crescere: Andrea Gritti e Gaia Casciano entrano nel team di Private Equity, con focus sul mercato mid-market

Casciano-Gritti

L&B Partners Avvocati Associati annuncia l’ampliamento del team di Private Equity con l’ingresso del nuovo Partner Andrea Gritti e della Counsel Gaia Casciano, a potenziamento della capacità dello Studio di assistere i fondi di investimento nelle operazioni di finanza straordinaria, con un focus specifico sul mercato mid-market.

Con oltre 20 anni di esperienza nell’assistenza a fondi di private equity, Andrea Gritti, già Partner in Gianni & Origoni e, da ultimo in Portolano Cavallo, è specializzato nell’assistenza in operazioni di leveraged e management buyout (anche cross-border), piattaforme di buy-and-build e successive acquisizioni (add-on), investimenti di minoranza, oltre che in operazioni di disinvestimento, anche in contesto competitivo, e nella strutturazione di meccanismi di reinvestimento e piani di incentivazione per il management.

Insieme a lui, si unisce al team anche la Counsel Gaia Casciano, esperta in operazioni di M&A e private equity, che ha collaborato con il Partner per diversi anni nella sua precedente esperienza in Gianni & Origoni. Gaia Casciano ha maturato esperienze sia in Italia che all’estero, lavorando con fondi di private equity e clienti corporate, supportandoli in operazioni straordinarie.

L’ingresso dei nuovi professionisti amplia le competenze in ambito transactional di L&B Partners Avvocati Associati, già forte di una consolidata expertise nei settori energy & infrastructure e life sciences & healthcare. Inoltre, le competenze specialistiche di L&B Partners sia nei settori tradizionali che in settori innovativi ed in evoluzione – come il digitale – consentono importanti sinergie per l’assistenza ad operatori interessati al tessuto economico italiano, un ambiente caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI) che offre opportunità di grande valore per gli investitori.

“Siamo felici di accogliere Andrea Gritti e Gaia Casciano nel nostro team di Private Equity: il loro ingresso segna un passo significativo nella strategia di crescita dello studio, rafforzando ulteriormente la nostra offerta per affrontare le operazioni più articolate e sfidanti del mercato,” ha dichiarato Michele Di Terlizzi, Managing Partner di L&B Partners Avvocati Associati. “Le loro competenze si integrano perfettamente con l’approccio distintivo di L&B Partners: qualità del servizio, solidità nei rapporti con i clienti e una risposta strategica alle sfide più complesse.”

“Il progetto di sviluppo del team di Private Equity in L&B Partners Avvocati Associati è stato determinante nella mia decisione di entrare a far parte di questa realtà,” afferma Andrea Gritti. “Sono pronto ad affrontare insieme le sfide e le opportunità del settore, certo che l’approccio orientato al deal di L&B Partners e la sinergia tra i suoi vari dipartimenti possano fare la differenza.”

I nuovi ingressi si inseriscono nel più ampio percorso di crescita di L&B Partners Avvocati Associati, che ha recentemente realizzato importanti investimenti con l’espansione del dipartimento di Diritto Amministrativo e l’inaugurazione del dipartimento Tax, entrambi con professionisti di alto livello, e che prevede ulteriori sviluppi in aree strategiche.

Con questi ingressi, L&B Partners Avvocati Associati conferma ancora una volta la propria identità di boutique legale orientata alla qualità, all’eccellenza delle competenze specialistiche e alla costruzione di relazioni di lunga durata con i propri clienti, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e competitivo.