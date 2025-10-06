Omega Pharma (21 Invest) acquisisce Cieffe Derma (Azimut): gli studi legali

Stefano Catenacc, Alfredo Craca, Leo De Rosa

Omega Pharma, controllata di 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, ha acquisito Cieffe Derma, azienda specializzata nello sviluppo e commercializzazione di dermocosmetici e integratori alimentari ad alto razionale scientifico, con focus in ambito dermatologico e ginecologico, da Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) e dalla famiglia imprenditrice.

PedersoliGattai ha assistito Omega Pharma con un team multidisciplinare guidato dal partner Stefano Catenacci e composto dalla senior counsel Maria Persichetti, dal senior associate Tomaso Morino e dall’associate Camilla Marzato, per i profili corporate M&A e dalla senior counsel Fabiana Campopiano e dall’associate Letizia Sartori, per i profili antitrust. Gli aspetti di due diligence sono stati curati dal senior counsel Nicola Martegani, dal senior associate Matteo Bortolotti e dall’associate Martina Moroni.

Russo De Rosa Associati ha assistito Omega Pharma in relazione agli aspetti fiscali e di structuring dell’operazione, con un team guidato dal name partner Leo De Rosa e dalla partner Federica Paiella, con Andrea Ridolfi e Pamela Roversi.

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito Azimut e i soci fondatori (Salvatore Frontera e Maria Paletta) per tutti gli aspetti corporate legati alla vendita, con un team guidato da Alfredo Craca, managing partner, e composto da Gioia Stendardo, senior associate, e Leonardo Marangon, trainee.