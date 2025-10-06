Simmons & Simmons annuncia l’ingresso di Gialloreti e Zanirato per il Banking & Finance

Camaiora e Alleva

Simmons & Simmons è lieto di annunciare l’ingresso di un team di avvocati composto da Franco Gialloreti, Tommaso Zanirato e Giorgio Peli. I tre professionisti, provenienti da Dentons, faranno parte del team Financial Markets di Simmons guidato in Italia dal partner Simone Lucatello e rafforzeranno ulteriormente la capacità dello studio di offrire consulenza di alto livello nel settore bancario e finanziario.

In particolare, l’avvocato Franco Gialloreti, che entrerà a far parte del team come socio e responsabile della practice banking, vanta una significativa esperienza sia nel mercato italiano che internazionale, assistendo primari istituti di credito e finanziari, agenzie di export credit, fondi di private debt e private equity, nonché società, in operazioni di finanziamento, riorganizzazione dell’indebitamento finanziario e riassetto partecipativo.

La sua expertise si estende a operazioni di acquisition e leveraged finance, corporate, trade e sustainable finance (ESG), margin lending e finanziamenti a supporto di offerte pubbliche di acquisto (OPA), nonché finanziamenti in ambito real estate. Negli ultimi anni, Gialloreti si è particolarmente concentrato su operazioni di leveraged buy-out, con finanziamenti erogati da istituti di credito e fondi di private debt, a supporto di acquisizioni in settori quali manifatturiero, IT - software, food & beverage, sia a livello italiano che cross-border, con un focus su mandati multi-giurisdizionali. Si è, altresì, occupato di operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito.

L’avvocato Tommaso Zanirato, che entrerà a far parte del team come counsel, porta con sé una consolidata esperienza nell’assistenza a primarie banche italiane e internazionali, istituzioni finanziarie, fondi di private equity e private debt, nonché società (anche quotate), in operazioni di acquisition e leveraged finance, corporate e syndicated lending, sustainable finance (ESG), margin lending, emissioni di prestiti obbligazionari e finanziamenti a supporto di offerte pubbliche di acquisto (OPA).

È specializzato in complesse operazioni di leveraged buy-out, sia domestiche che cross-border e, in particolare, negli ultimi anni, si è dedicato ad assistere istituzioni finanziarie e fondi di private debt in operazioni di “HoldCo financing”, “mezzanine financing” e “unitranche financing” (anche con strutture innovative per il mercato italiano, i.e. “FOLO - First Out Last Out”), perfezionate sia in direct lending sia attraverso l’emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari. In passato si è occupato di operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito.

L’avvocato Giorgio Peli, che entrerà a far parte del team come supervising associate, è specializzato in diritto bancario e finanziario e fornisce assistenza a banche italiane e internazionali, istituzioni finanziarie, fondi di private equity e private debt, nonché società, in operazioni di acquisizione e leveraged finance, corporate e syndicated lending, real estate finance e funds finance. Ha maturato una significativa esperienza in operazioni di leveraged buy-out, sia nazionali che cross-border, con il coinvolgimento di banche e istituzioni finanziarie.

Simone Lucatello, partner e responsabile del team Financial Markets di Simmons in Italia, ha commentato il lateral:

“Siamo entusiasti di accogliere Franco, Tommaso e Giorgio nel nostro team. La loro esperienza, energia e competenza rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di supportare i clienti in operazioni complesse e strategiche, sia a livello nazionale che internazionale. Questi ingressi rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita del nostro studio in Italia, confermando il nostro impegno a fornire consulenza legale di eccellenza nel settore bancario e finanziario.”