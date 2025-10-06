WFW assiste Iberdrola Italia nell’acquisizione di un impianto fotovoltaico in Molise

Giovanni Benedetto e Marco Iannotti

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Iberdrola Italia, società parte del Gruppo Iberdrola, leader nel settore energetico con circa 45.000 MW di capacità rinnovabile installata in tutto il mondo, nell’acquisizione da Altea Green Power S.p.A. del 100% del capitale sociale di Montenero Green Energy S.r.l., titolare di un progetto fotovoltaico.

Il progetto, che ha già ottenuto i titoli autorizzativi necessari alla costruzione del relativo impianto fotovoltaico, avrà una capacità installata complessiva di circa 9.6 MW e sarà realizzato a Montenero di Bisaccia, in Molise.

Il team di WFW che ha assistito Iberdrola Italia nell’attività rinegoziazione dei contratti e closing dell’operazione è stato guidato dal Partner Luca Sfrecola, supportato dal Senior Associate Giovanni Benedetto e dalla Trainee Francesca Romana Bazzani. La Partner Tiziana Manenti ha curato il processo di due diligence coadiuvata dal Senior Associate Anthony Bellacci e dall’Associate Marco Iannotti. Il Counsel Alfredo Guacci Esposito ha curato gli aspetti tax.