PwC TLS e Baldi&Partners nell’acquisizione di Merida Italy da parte di Merida Bikes SWE

Matteo Steffenini, Stefano Cancarini, Francesca Baldi, Elettra Prati

PwC TLS ha assistito Merida Bike SWE S.A., società leader europea nella produzione e nel commercio di bici, moto e scooter, nell’acquisizione del 71.51% del capitale sociale di Merida Italy S.p.A., società operante in Italia e specializzata nel settore della produzione e commercializzazione di biciclette, motociclette e scooter, di proprietà di taluni soci venditori, assistiti dallo studio legale Baldi&Partners.

PwC TLS ha assistito Merida Bike SWE S.A. in tutte le fasi dell’operazione sino alla redazione e conclusione degli accordi necessari al perfezionamento della stessa, con un team coordinato da Stefano Cancarini (nella foto al centro) e Matteo Steffenini (nella foto a sinistra) per gli aspetti contrattuali e societari, curando anche gli aspetti di due diligence legale. Francesca Tironi, insieme a Giulia Spalazzi e Alessia Brambilla, ha curato gli aspetti giuslavoristici e l’attività di due diligence giuslavoristica.

Baldi&Partners ha assistito i soci venditori di Merida Italy S.p.A. in tutte le fasi dell’operazione e sino alla redazione e conclusione degli accordi necessari al perfezionamento della stessa, con un team guidato dal senior partner Francesca Baldi (nella foto al centro) e composto dalla junior associate Elettra Prati (nella foto a destra) per gli aspetti contrattuali e societari.