Galbiati, Sacchi, Lamandini e Pavesio e Associati nella cessione di GIMA Trans al gruppo Brivio & Viganò

Lo Studio Legale Galbiati, Sacchi, Lamandini e Associati, con i partner Matteo M. Cremascoli, Gerolamo Treccani e l’associate Francesco Piccone, ha assistito i soci di GIMA Trans, realtà operativa da 30 anni al servizio della GDO e dell’industria nel contesto dei trasporti e della logistica, nella cessione del 100% del capitale sociale a Brivio & Viganò, primario player attivo sempre nel settore della logistica e dei trasporti.

Brivio & Viganò è stato assistito da Pavesio e Associati, con il partner Gabriele Fagnano e l’associate Francesco Carlo Pellicano.

Con questa operazione, Brivio & Viganò consolida la leadership nel mercato nazionale e amplia le competenze nel trasporto food e a temperatura controllata. L’integrazione delle due realtà permetterà di creare un polo di eccellenza in grado di offrire soluzioni più efficienti, sicure e sostenibili