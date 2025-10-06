PedersoliGattai con Esananotech nella creazione di Carbonhub S.r.l.

Gregorio Lamberti e Chiara Guidi

L’Università di Parma e i professori Mauro Riccò, Daniele Pontiroli e Giacomo Magnani, in partnership con Esananotech S.r.l. SB, società benefit impegnata nella creazione di tecnologie a base di grafene per sistemi radianti, dispositivi elettronici avanzati, sensori e supercapacitori, hanno dato vita a CarbonHub S.r.l., spinoff innovativo operante nella produzione e vendita di prodotti e servizi basati su soluzioni nano-tecnologiche per applicazioni industriali.

Il progetto nasce all’interno del Dipartimento di Fisica dell’Università di Parma di concerto con le intuizioni imprenditoriali di Esananotech S.r.l. SB.

PedersoliGattai ha assistito Esananotech S.r.l. SB con un team composto dai senior associate Gregorio Lamberti e Chiara Guidi.

L’avv. Riccardo Colavito di AbcZeta Studio Legale Associato ha seguito i soci accademici, assistiti per i profili finanziari e tax da Studio Piantella, con un team composto dal dott. Paolo Zalera e dal dott. Filippo Angelini, e dalla società di consulenza Osmosis Srl, con il suo Presidente dott. Edoardo Orlandoni, mentre l’Università di Parma ha gestito tutto internamente, con la propria U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell’Innovazione.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal dott. Giovanni Ricci dello Studio Ricci e Radaelli - Notai Associati di Milano.