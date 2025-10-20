A&O Shearman con UniCredit nel lancio di due bond in direct listing su Borsa Italiana
A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. nelle emissioni in data 9 ottobre 2025 di due prestiti obbligazionari a tasso fisso step-down, offerti dalla Banca in negoziazione diretta sul mercato MOT e su EuroTLX Bond-X di Borsa Italiana.
I bond, il primo denominato in euro e il secondo in dollari statunitensi, hanno le seguenti caratteristiche:
- Durata 13 anni (con scadenza 9 ottobre 2038) e tasso fisso decrescente pari all’8% lordo annuo per il primo anno. Successivamente, la cedola si riduce gradualmente fino al 2,5% lordo annuo per gli ultimi sei anni di durata del titolo.
- Durata 13 anni (con scadenza 9 ottobre 2038) e tasso fisso decrescente pari al 10% lordo annuo per il primo anno. Successivamente, la cedola si riduce gradualmente fino al 2,5% lordo annuo per gli ultimi quattro anni di durata del titolo.
Le emissioni sono state effettuate nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A..
A&O Shearman ha agito con un team diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone.
Per quanto riguarda UniCredit S.p.A., gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dal team interno Business Legal Advice con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.