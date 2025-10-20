Professione e Mercato

Palladio Holding SpA acquisisce il 9,5% di Eagleprojects SpA

TCFCT Studio Associato ha assistito nell’operazione

 

Palladio Holding SpA (PFH), holding di partecipazioni indipendente che opera da oltre 40 anni nel settore del private equity e delle energie rinnovabili, ha perfezionato – insieme ad altri manager della stessa - l’acquisizione del 9,5% di Eagleprojects SpA società leader nei servizi di ingegneria end-to-end.

TCFCT Studio Associato ha assistito ICT Engineering Srl (di Umberto de Julio e Antonio Caroppo) con un team guidato da Filippo Tonolo e Francesco Lupo.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato