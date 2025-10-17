Gli studi nel Round di investimento in Caracol

Guaragnella, Abbadessa, Gruppi, Nigro, Tanno, Giuliano

Caracol annuncia la chiusura di un round Serie B da 40 milioni di dollari, co-guidato da Omnes Capital e Move Capital Fund I, e che ha visto coinvolti altresì CDP Venture Capital – Large Ventures Fund, nonché Primo Capital SGR, Eureka! Venture SGR, e Neva SGR (la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo).

Gli studi coinvolti

Legance ha assistito CDP Venture Capital SGR, Move Capital Fund I e Omnes Capital con un team composto da Andrea Fedi, Paolo Guaragnella, Giorgio Abbadessa e Federica Favilla.

Fieldfisher ha assistito Caracol S.r.l. con un team composto dal Partner Niccolò Massimo Gruppi, dal Senior Associate Filippo Attanasio e dal Junior Associate Lorenzo Gherardi.

TARGET ha assistito Primo Capital SGR e Eureka! Venture SGR con un team composto dal Partner Roberto Nigro, dalla Managing Associate Sveva Ricci e dalla Senior Associate Sara Aratari.

Portolano Cavallo ha assistito Neva S.G.R. S.p.A. con un team composto dal partner Alessandro Tanno e dal senior associate Daniel Joseph Giuliano

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dai notai Giovanni Ricci e Davide Micella e dall’avvocato Chiara Nicolò dello studio notarile Ricci e Radaelli - Notai Associati

Growth Capital ha svolto il ruolo di advisor finanziario di Caracol per la strutturazione, negoziazione ed esecuzione dell’operazione.