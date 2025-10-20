Withers annuncia una collaborazione strategica con Giuseppe Mistretta, già Ambasciatore d’Italia, per lo sviluppo delle attività in Africa

Withers è lieta di annunciare un accordo di collaborazione con Giuseppe Mistretta, già Ambasciatore d’Italia e diplomatico di grande esperienza, con l’obiettivo di consolidare le relazioni dello Studio in Africa e ampliare le proprie attività in questo continente.

Giuseppe Mistretta ha maturato una brillante carriera diplomatica in particolare in Africa, dove ha ricoperto l’incarico di Ambasciatore d’Italia in Angola (2009-2014) e in Etiopia (2014-2017).

È stato per otto anni (sino al 2025) Direttore...