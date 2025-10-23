AUTORITÀ E GOVERNANCE - Nasce il comitato di coordinamento per definire la strategia nazionale

L'articolo 19 della legge in esame apre il Capo III, delineando l'assetto della governance nazionale in materia di AI, con particolare riferimento alla definizione della Strategia. A seguito delle modifiche apportate durante l'esame parlamentare presso la Camera dei deputati, l'articolo prevede inoltre l'istituzione di un Comitato di coordinamento per le attività di indirizzo rivolte agli enti, organismi e fondazioni attivi nei settori dell'innovazione digitale e dell'AI. La disposizione risulta peraltro coerente con quanto previsto dall'AI Act, che, al considerando 148 e al correlato articolo 70, raccomanda agli Stati membri di dotarsi di una struttura di governance adeguata in tale ambito.