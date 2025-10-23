AUTORITÀ E GOVERNANCE - Sostegno a giovani e investimenti per favorire un ambiente competitivo

Lo scopo perseguito dai primi due commi dell'articolo 23 della legge 132/2025 è quello di favorire e ampliare le modalità operative attraverso cui si possono realizzare investimenti nel settore dell'AI, incentivando il sostegno all'innovazione e alla crescita delle Pmi e delle imprese innovative e ad alto potenziale di sviluppo nell'ambito dei settori di cui al comma 1, lettera a).
Gli articoli 22 e 23 hanno un filo conduttore comune: sviluppare il talento e l'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale. L'articolo 22 si occupa di estendere il regime fiscale agevolato destinato a far rientrare i cervelli in fuga all'estero e di sviluppare le capacità dei giovani. L'articolo 23, infine. affronta il tema degli investimenti nel campo dell'AI.
Misure di sostegno ai giovani e allo sport (Legge 132/2025, articolo 22)
L'articolo 22 della legge n. 132/2025 introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il rientro in Italia dei...