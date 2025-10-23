AUTORITÀ E GOVERNANCE - Sostegno a giovani e investimenti per favorire un ambiente competitivo

Lo scopo perseguito dai primi due commi dell'articolo 23 della legge 132/2025 è quello di favorire e ampliare le modalità operative attraverso cui si possono realizzare investimenti nel settore dell'AI, incentivando il sostegno all'innovazione e alla crescita delle Pmi e delle imprese innovative e ad alto potenziale di sviluppo nell'ambito dei settori di cui al comma 1, lettera a).