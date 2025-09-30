Avvocati: giornata di scadenze, la Cassa chiama
Cassa Forense rammenta le diverse scadenze odierne per gli avvocati iscritti: dal pagamento dei contributi minimi all’invio telematico del Modello 5
Giornata di scadenze per gli avvocati. Cassa Forense chiama a raccolta i propri iscritti pubblicando un avviso per ricordare che la data del 30 settembre 2025 rappresenta il termine per diversi adempimenti: dal pagamento dei contributi minimi all’invio telematico del modello 5.
Pagamenti con scadenza il 30 settembre
A scadere oggi sono innanzitutto i pagamenti della quarta rata dei contributi minimi obbligatori e della prima rata in autoliquidazione.
L’ente previdenziale ricorda che gli avvisi di pagamento (pagoPA...