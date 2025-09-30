Professione e Mercato

Avvocati: giornata di scadenze, la Cassa chiama

Cassa Forense rammenta le diverse scadenze odierne per gli avvocati iscritti: dal pagamento dei contributi minimi all’invio telematico del Modello 5

di Marina Crisafi

Giornata di scadenze per gli avvocati. Cassa Forense chiama a raccolta i propri iscritti pubblicando un avviso per ricordare che la data del 30 settembre 2025 rappresenta il termine per diversi adempimenti: dal pagamento dei contributi minimi all’invio telematico del modello 5.

Pagamenti con scadenza il 30 settembre

A scadere oggi sono innanzitutto i pagamenti della quarta rata dei contributi minimi obbligatori e della prima rata in autoliquidazione.

L’ente previdenziale ricorda che gli avvisi di pagamento (pagoPA...

