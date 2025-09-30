UniCredit sceglie BNP come banca custode in Europa: gli studi coinvolti

Bonavitacola, Calvi

UniCredit ha affidato a BNP Paribas – divisione Securities Services i servizi di custodia, regolamento e clearing per le sue entità operative in Italia, Germania e Lussemburgo, insieme ad altri paesi europei, nell’ambito di un progetto di ottimizzazione e internalizzazione dei processi di back-office titoli. L’operazione prevede la migrazione dei servizi di custodia e regolamento precedentemente gestiti da altri fornitori con l’obiettivo di consolidare e standardizzare le operazioni su scala europea.

Clifford Chance ha assistito Unicredit con un team composto dal partner Lucio Bonavitacola e

dall’associate Eleonora Negri.

PedersoliGattai ha assistito BNP Paribas con un team composto dal partner Andrea Calvi e dal senior associate Alberto Prade.