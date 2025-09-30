Hogan Lovells festeggia 25 anni in Italia tra crescita e risultati di rilievo

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells celebra i suoi primi 25 anni di attività in Italia, confermandosi come uno tra i principali studi legali internazionali nel Paese e sottolineando il ruolo centrale dell’Italia nella sua strategia europea.

Dal 2000, gli uffici di Milano e Roma sono cresciuti fino a diventare un punto di riferimento per sofisticate operazioni cross-border, contando oggi oltre 170 professionisti, di cui 32 partner. Solo negli ultimi 18 mesi lo studio ha accolto oltre 50 nuovi professionisti, tra cui 14 partner. Operazione nel suo complesso senza precedenti sul mercato legale italiano.

L’investimento ha ricevuto un ampio riconoscimento sul mercato, traducendosi in risultati finanziari significativi. Nel 2024, gli uffici italiani di Hogan Lovells hanno registrato ricavi per circa 60 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto all’anno precedente. Lo studio si è affermato come leader di mercato nei settori corporate, finance, private equity, capital markets e restructuring, supportato da altrettanto solide e apprezzate competenze in ambito regolamentare, diritto della proprietà intellettuale, TMT, contenzioso e arbitrati, fiscale e diritto del lavoro.

Miguel Zaldivar, CEO di Hogan Lovells, ha commentato:

«La nostra forte scommessa sull’Europa si basa sulla strategia FRIS – Francia, Italia e Spagna. L’Italia rappresenta un caso di successo, trasformandosi in uno dei principali motori di crescita globale e in un hub per operazioni cross-border sofisticate. In un contesto geopolitico ed economico sfidante, i clienti necessitano di team integrati e solidi nei mercati maturi. I nostri uffici di Roma e Milano incarnano questo approccio, unendo talenti locali di altissimo livello a una delle piattaforme globali più potenti del mercato.»

Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia, ha aggiunto:

«I 25 anni in Italia testimoniano il nostro impegno costante in questo mercato chiave. Ci siamo affermati come studio internazionale di riferimento e siamo orgogliosi di poter contare su professionisti di grande talento che scelgono la nostra piattaforma globale per supportare al meglio le ambizioni dei clienti. Ciò che ci contraddistingue non è solo la capacità di acquisire incarichi prestigiosi, ma anche la nostra attenzione alla cultura aziendale, alla collaborazione e allo sviluppo del talento, elementi fondamentali per affrontare con successo i prossimi 25 anni.»

L’anniversario è stato celebrato con un evento dedicato ai clienti presso l’ufficio di Roma, in cui sono stati condivisi i risultati raggiunti e la visione futura per l’Italia e oltre. Una seconda celebrazione si terrà a Milano

nel mese di dicembre.