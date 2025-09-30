Un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) guidato dall’Avv. Silvio Battista si aggiudica un contratto di consulenza legale con la Commissione Europea.

Un raggruppamento di professionisti composto dall’Avv. Silvio Battista (titolare dello Studio Legale Europeo), in qualità di group leader, dall’Avv. Stefano Colombetti (titolare dello Studio Legale Colombetti) e dal Dott. Commercialista Giacomo Pomati (senior partner dello Studio Associato Pomati Schiavi Manera) si è aggiudicato il Lotto 2 del contratto quadro “Legal Advisory and Information Services” a seguito di una gara d’appalto europea indetta dalla Direzione Generale delle Risorse Umane e della Sicurezza (DG HR) della Commissione Europea.

I professionisti del raggruppamento dovranno fornire all’esecutivo europeo una serie di servizi (consulenza legale per i membri dello staff e i loro familiari; redazione e/o aggiornamento di brochure e articoli giuridici; presentazioni/conferenze e consulenza legale interna) che avranno ad oggetto le seguenti materie: diritto dei consumatori; diritto immobiliare; diritto tributario; diritto di famiglia; diritto internazionale privato correlato a queste materie; diritto del lavoro e previdenziale; diritto dell’Unione Europea.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa aggiudicazione a conferma della capacità di operare in contesti istituzionali internazionali altamente competitivi. Il nostro team è pronto a mettere a disposizione le proprie competenze al servizio della Commissione Europea” ha dichiarato l’Avv. Silvio Battista”.